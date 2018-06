ONS vai fazer operações especiais para garantir energia na Copa

Nos dias de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) vai realizar operações especiais que começam duas horas antes das partidas e se estendem até duas horas após o fim do jogo. A final da Copa do Mundo terá o mesmo tipo de operação.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), foram planejadas medidas adicionais para aumentar o grau de segurança do Sistema Nacional Interligado, como a instalação de um número maior de unidades geradoras sincronizadas em usinas hidrelétricas e a disponibilidade de equipes de plantão em locais estratégicos. As ações têm o objetivo de manter o equilíbrio entre carga e geração de energia durante as chamadas rampas de consumo (elevação rápida da carga).

De acordo com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), o suprimento eletroenergético está garantido durante o evento.“O MME tomou as medidas necessárias para garantir que o sistema elétrico nacional funcione normalmente durante a competição. Vamos torcer pela seleção sem qualquer risco de interrupção de energia.”, afirmou, em nota, o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco.

Os estudos e simulações do ONS foram feitos em todas as regiões do país. “A partir das simulações realizadas e apresentadas pelo ONS, não são previstas dificuldades no atendimento da carga. Assim, o CMSE reforçou a importância das medidas para ampliar a segurança do fornecimento de energia à sociedade no período do evento”, disse o comitê em nota.

