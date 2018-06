Pedágios das rodovias de SP ficarão mais caros a partir de domingo

As tarifas dos pedágios das rodovias de São Paulo vão subir a partir da meia-noite do dia 1º de julho. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo as tarifas de 19 concessionárias serão reajustas em 2,85%, valor referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado entre junho do ano passado e maio deste ano. O reajuste foi publicado no Diário Oficial de ontem (26).

Só não sofrerão reajustes as praças de pedágio dos trechos leste e oeste do Rodoanel Mário Covas e as praças de bloqueio de Diadema e Eldorado, na Rodovia dos Imigrantes.

O valor mais alto a ser pago em um pedágio será R$ 26,20, preço que vai ser cobrado nas praças da Anchieta (em Riacho Grande) e na Imigrantes (em Piratininga).