Polícia Civil e Exército fazem operação no Complexo da Maré

Policiais civis fazem hoje (20) uma operação no Complexo da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. A Polícia Civil ainda não divulgou o objetivo da ação, que conta com o apoio de militares do Exército.

De acordo com o Comando Militar do Leste, o “Exército apoia a operação da Polícia Civil logisticamente com dois veículos blindados, realizando o transporte em segurança dos agentes até os pontos assinalados por eles, como parte da operação”.

Segundo relatos de moradores nas redes sociais, durante a manhã, a comunidade ficou sob um intenso tiroteio.