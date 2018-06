PRF apreende 889 quilos de cocaína em Curitiba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 889 quilos de cocaína hoje (22), em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, foi a maior apreensão do produto realizada no país este ano.

A substância estava escondida no fundo falso de uma van parada ao passar por uma unidade operacional da PRF, na BR-227. Durante a abordagem, o nervosismo do motorista despertou a desconfiança dos policiais rodoviários, que resolveram fazer uma revista minuciosa no veículo.

Cerca de 730 tabletes de cocaína estavam embalados em plástico, escondidos em um compartimento oculto. Alguns deles traziam a foto e o nome do narcotraficante colombiano Pablo Escobar, morto em 1993.

O motorista, um homem de 37 anos cujo nome não foi divulgado, disse aos policiais que saiu de São Paulo com destino a Paranaguá (PR). Se condenado por tráfico de drogas, ele pode ser punido com uma pena de cinco a 15 anos de prisão.