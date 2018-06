Policiais Civis prendem suspeito de matar PM na Baixada Fluminense

Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam hoje (26) um suspeito de matar o policial militar Douglas Fontes Caluete, no último dia 7. Luiz Felipe Rocha Marins, conhecido como Tilu, foi preso junto com outros três foragidos da Justiça, durante operação na Complexo da Mangueirinha, na Baixada Fluminense.

Outros três foragidos estão sendo procurados pela polícia, por suspeita de envolvimento na morte de Douglas.

O policial militar foi assassinado durante uma tentativa de assalto em Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na madrugada de 7 de junho. A mãe do policial militar morreu no mesmo dia, ao passar mal depois de receber a notícia sobre a morte do filho.

Policiais civis e militares também fazem hoje uma operação no Complexo do Lins, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, para cumprir mandados de busca e apreensão que ajudem em investigações sobre homicídios de agentes. Neste ano, 60 policiais foram assassinados no estado.