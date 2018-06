Portugal abre placar contra o Marrocos com 4 minutos

Portugal e Marrocos já estão em campo pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2018. Cristiano Ronaldo já mostrou que sua motivação em campo não vem do tamanho do adversário. Se contra a Espanha marcou um gol logo de início, contra os marroquinos não foi diferente. De cabeça, aos 4 minutos de partida, o melhor jogador do mundo já fez o primeiro.

Ronaldo é o artilheiro da Copa até agora, com quatro gols. Marrocos, no entanto, não se intimida e já ameaçou o gol de Rui Patrício. Marrocos demonstrou ter qualidades e jogou melhor que o Irã. O gol sofrido no último lance foi um golpe duro para um time que buscou a vitória muito mais do que o adversário.