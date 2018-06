Pré-Flip antecipa debates sobre Hilda Hilst no Rio de Janeiro

As discussões e homenagens à escritora Hilda Hilst na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) 2018 terão uma prévia hoje (28) e amanhã (29) no Rio de Janeiro. O evento terá entrada franca e acontece na sede do Sesc no Flamengo (Rua Marques de Abrantes, 99), na zona sul do Rio de Janeiro.

A Flip está marcada para 25 a 29 de julho e homenageará a escritora paulista por sua obra na poesia, ficção, crônica e dramaturgia. Hilda é considerada uma das maiores escritoras em língua portuguesa do Século 20 e publicou livros aclamados como A Obscena Senhora D.

A programação começa às 15h de hoje com um debate sobre o lugar que a escritora ocupou em sua época, quando sua obra circulava em meios mais restritos, e o lugar que ocupa hoje, com maior popularidade na internet e saraus. A curadora da Flip, Josélia Aguiar, será a mediadora da mesa, que terá como participantes os escritores Italo Moriconi e ensaísta Eucanaã Ferraz.

Em entrevista ao programa Arte Clube, da Rádio MEC, a curadora da Flip disse que os debates vão ser um aquecimento para a Flip, reunindo escritores e pesquisadores que se debruçam sobre a obra da autora.

"É interessante perceber como alguns autores de uma determinada época não são tão populares e reconhecidos, e, com o tempo, surge uma nova época que é capaz de apreciá-los e absorvê-los. Hoje ela tem muito mais leitores que ela tinha quando estava viva", avalia Josélia. "Hilda estava à frente de seu tempo e talvez tenha chegado o tempo da Hilda agora".

Das 17h às 17h30, dois amigos da escritora paulista contam sobre sua rotina na Casa do Sol, chácara em que ela morava em São Paulo. Mariana Filgueiras media a mesa, que recebe o escritor Jurandy Valença e a artista plástica Olga Bilenky.

Na sexta-feira, nos mesmos horários, serão realizadas mais duas mesas, discutindo temas que ela abordava e seu papel como autora mulher que desafiou limites da época.