Primeiro tempo termina com vitória do México em Rostov

Coreia do Sul e México começaram a partida com muita marcação no meio de campo. Os dois times concentraram as jogadas na parte central do gramado da Arena Rostov, em Rostov. Diferentemente da partida contra a Alemanha, quando venceu por 1 a 0, e procurou sempre o contra-ataque, o México jogou com seus atacantes mais avançados, oferecendo o contra-ataque à equipe coreana.

Passados dez minutos de jogo, nenhum dois times em campo havia chutado na direção do gol. Somente aos 12 minutos, em uma falta batida com a bola cruzada na área da Coreia, o atacante Chicharito Hernández cabeceia para fora do gol defendido pelo goleiro Jo Hyeon-Woo. O time coreano respondeu imediatamente. Em um contra-ataque pela esquerda a bola chega para Lee Yong, mas o chute foi bloqueado pela zaga mexicana.

Aos 20 minutos, Son recebeu livre pela direita, avançou em velocidade, fechou para o meio e na hora do chute foi bloqueado. A bola volta para o coreano que chuta e mais uma vez é bloqueado. Aos 23 minutos, Guardado pela esquerda faz o cruzamento, mas Jang Hyun-Soo intercepta a bola com o braço e o árbitro marca o pênalti. Vela faz a cobrança no meio do gol e marca o primeiro gol do México.

Após o gol mexicano, o técnico coreano adiantou a sua linha de atacantes. Com uma marcação forte em todo o campo, os jogadores mexicanos conseguiam neutralizar as jogadas ofensivas da Coreia. Aos 38 minutos, o atacante Son é lançado por trás da zaga mexicana, ele desce em velocidade, entra na área e na hora do chute tem a bola travada pelo goleiro Ochoa.

O primeiro tempo termina aos 46 minutos, após uma cobrança de falta. A bola é lançada sobre a área, mas é neutralizada pela defesa coreana.

