Rio intensifica ações da Operação Lei Seca durante a Copa

Agentes do Departamento de Trânsito (Detran) irão intensificar as ações da Operação Lei Seca durante da Copa do Mundo, em especial nos dias de jogos do Brasil. Com este objetivo foram mapeados os principais locais de maior concentração de torcedores na cidade. As blitz ocorrerão logo após o apito final do juiz.

Paralelamente às ações de fiscalização, também serão realizadas ações educativas nos locais de grande concentração de público para reforçar a mensagem "nunca dirigir depois de beber".

Já neste domingo, estreia do Brasil contra a Suíça, em jogo que terá início às 15h, os agentes de educação da Lei Seca vão atuar em locais estratégicos como o Alzirão, na Tijuca, zona norte da cidade, e também na orla de Copacabana e na Praça Mauá, pontos que terão grande concentração de torcedores.