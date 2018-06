Rússia e Uruguai jogam pela 1ª colocação do grupo A

As seleções da Rússia e do Uruguai se enfrentam neste momento na Cosmos Arena, em Samara, para definir o primeiro colocado do grupo A. As duas equipes estão com seis pontos ganhos, mas os russos jogam com a vantagem do empate por causa do melhor saldo de gols. A Rússia fez 7 gols contra 2 do Uruguai.

A jogada aérea da Rússia preocupa o treinador do Uruguai Óscar Tabárez, fez treinos específicos com os jogadores de defesa para neutralizar essa forte jogada da seleção da casa. O técnico russo Stanislav Cherchesov, por outro lado, fez um trabalho objetivando impedir que a dupla Cavani e Suárez tenham facilidades no ataque.

Tabaréz escalou o Uruguai com: Muslera, Godin, Coates e Torreira; Bentancur, Vecino, Nández e Laxalt; Luis Suárez e Edinson Cavani.

O técnico Cherchesov colocou em campo os seguintes jogadores: Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Yuri Zhirkov; Roman Zobnin, Yuri Gazinksy; Aleksandr Samedov, Aleksandr Golovin, Denis Cheryshev; Artem Dzyuba.

A partida está sendo apitada pelo senegalês Malang Diedhiou, que tem como assistentes os compatriotas Djibril Camara e El Hadji Samba.

Egito e Arábia Saudita

No outro jogo do grupo, às 11h, na Volgograd Arena, em Volgogradskaya, as eliminadas seleções do Egito e da Arábia Saudita estão campo apenas para cumprir tabela. Os árabes, no jogo de abertura da Copa, perderam para a Rússia por 5 a 0 e, na segunda rodada, foram derrotados pelo Uruguai por 1 a 0.

Os egípcios também não foram bem nos dois jogos que fizeram. Com o craque Mohamed Salah ainda se recuperando de uma lesão sofrida na final da Liga dos Campeões da Europa, a Seleção do Egito perdeu na primeira rodada para o Uruguai por 1 a 0. No jogo seguinte contra a Rússia foram derrotados por 3 a 1.