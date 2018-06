Saiba como foi o quarto dia da Copa do Mundo 2018

No quarto dia de Copa do Mundo, dois gigantes tropeçaram. A Alemanha perdeu para o México, pelo grupo F e o Brasil não passou de um empate contra a Suíça, pelo grupo E.

No outro jogo do dia, a Sérvia venceu por 1 a 0 a Costa Rica e lidera o grupo do Brasil.

Brasil tropeça

A zebra passeou pelos gramados russos neste domingo. O empate do Brasil na estreia não estava nos planos dos jogadores e torcedores brasileiros. Depois de uma série de boas exibições em amistosos, a seleção brasileira se abalou com o gol de empate suíço e não teve forças para marcar o segundo gol.

O destaque positivo foi o golaço de Philippe Coutinho no primeiro tempo. O meio-campo foi eleito o melhor jogador da partida pela Fifa.

O Brasil buscará a recuperação contra a Costa Rica, na próxima sexta-feira (22), às 9h.

Alemanha cai

No duelo entre alemães e mexicanos, esperava-se um espetáculos dos atuais campeões mundiais, o que não aconteceu.

O México fez gol em um contra-ataque rápido, com Lozano, e passou o restante do jogo se defendendo, apenas ameaçando em contra-ataques esporádicos.

O time do técnico Joachim Löw pressionou os mexicanos, mas teve poucas chances reais de marcar.

Sérvia comemora

O empate brasileiro foi bom para a Sérvia, que ganhou da Costa Rica na primeira partida do dia. Kolarov, de falta, fez o único gol do jogo.

Com os resultados de hoje, a Sérvia lidera de forma isolada o grupo E aumentandoas chances de avançar às oitavas de final.

Na próxima rodada, Sérvia e Suíça duelam e uma vitória da Sérvia garante a classificação do país para a próxima fase.