Sérvia e Costa Rica e Alemanha e México também jogam hoje

Sérvia e Costa Rica, pelo Grupo E, o mesmo do Brasil, e Alemanha e México, pelo Grupo F, são os outros jogos deste domingo (17) pela Copa do Mundo Rússia 2018. As seleções da Sérvia e da Costa Rica jogam neste momento no Estádio de Samara. A partida começou às 9h, no Estádio de Samara, abrindo a rodada.

A seleção da Costa Rica, que na Copa de 2014 no Brasil fez uma excelente campanha, chegando até a fase de quartas de final, passando por equipes como o Uruguai, Itália e Inglaterra, tem no goleiro Keilor Navas a referência do time.

A Sérvia estreia hoje com uma equipe em que se destacam jogadores como: Matic, do Manchester United, e Milinkovic-Savic, da Lazio. Nas eliminatórias para a Copa, o time conseguiu se classificar numa chave com as seleções do País de Gales e Irlanda.

Alemanha e México fazem, ao meio-dia, no estádio Olímpico de Sochi, a primeira partida do Grupo F. A atual campeã do mundo luta para se igualar ao Brasil, única seleção com cinco títulos de Copa do Mundo. O México procura superar as campanhas de 1970 e 1986, quando, em casa, conseguiu chegar às quartas de final.

