Tiroteios em Niterói e Copacabana assustam população do Rio

Dois tiroteios, logo nas primeiras horas deste sábado (30), em Niterói e no Rio de Janeiro, deixaram assustados os moradores, que acordaram aos som dos disparos. Em ambos os casos, segundo a Polícia Militar (PM), os confrontos foram entre policiais e traficantes.

Em Niterói, uma operação da PM na comunidade da Grota, no bairro de São Francisco, resultou em tiroteio com os criminosos. Segundo a polícia, os traficantes abriram fogo contra a tropa e depois acabaram fugindo. A operação não resultou em prisões ou apreensões.

Na zona sul do Rio, em Copacabana, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) dos morros Pavão e Pavãozinho entraram em confronto com criminosos, durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no local. Como os morros ficam muito próximos dos prédios, moradores acordaram ao som dos tiros. Não há informações sobre os resultados da operação.

Acidente

Ainda na parte da manhã, um acidente na ponte Rio-Niterói tumultuou muito o trânsito, causando um enorme engarrafamento. Um caminhão carregado de tijolos tombou e obrigou à interdição de três das quatro faixas da ponte, no sentido Niterói. O acidente causou ferimentos em uma pessoa, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pelo trecho, não informou o estado de saúde da vítima.