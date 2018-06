Torcedores argentinos lamentam derrota, mas elogiam seleção e Messi

A derrota de 4 a 3 para a França entristeceu, mas não abalou os torcedores argentinos que se concentraram em um bar de Copacabana para ver o jogo. Apesar do resultado ter eliminado a Argentina da Copa da Rússia, os torcedores gostaram da partida e da atuação de Messi.

“Foi um bom jogo. Só faltou sorte. Eles jogaram bem. Fiquei triste pela Argentina. Mas o meu coração é dividido, pois tenho um namorado francês. Daqui pra frente vou torcer pela França”, disse a bancária Marcia Ramos, que vive desde os oito anos no Brasil.

Os colegas Luciano Loevsky e Rocio Solaeche, que trabalham em hotel, estavam tristes, mas gostaram do nível técnico do jogo. “O primeiro pênalti não existiu. Mas o jogo foi muito bom, incrível. Estávamos jogando de igual com a França. Os dois mereciam vencer. A Argentina lutou até o final. Agora eu vou torcer pelo Brasil”, disse Luciano.

“O Messi fez bem o seu trabalho. Só faltou uma jogadinha dele. Será melhor na próxima. Foi uma derrota digna. É coisa que acontece. A Argentina tem muita garra. Agora vou torcer pelos latino-americanos”, disse Rocio.

Com a derrota, a seleção da Argentina está eliminada da Copa do Mundo. A França segue para a próxima fase e aguarda o vencedor de Portugal e Uruguai, que jogam ainda hoje.

Lionel Messi após derrota da seleção argentina para a França - Reuters/Michael Dalder/Direitos Reservados