Torcedores buscam telões para assistir ao jogo do Brasil em SP

Na Avenida Paulista, centro de São Paulo, os torcedores buscaram telões posicionados em diversos pontos, como no Mirante da Avenida 9 de Julho. Com capacidade para 200 pessoas sentadas numa escadaria, a organização do local apostou em pão de queijo e chope para animar o público.

Dulce Santos, gerente do espaço, levou a filha de quatro anos. "Ela nasceu na outra Copa, tem exatamente qautro anos. Eu a trouxe porque eu adoro futebol e acho que o Mirante tem o clima democrático, quero que ela conviva", disse.

Victo Pacheco de Souza, 23 anos, relações públicas, mora perto da Avenida Paulista e foi assitar ao jogo no mirante sozinho. "Eu acho que vai ser 2x0 para Brasil, gol do Neymar ou do Gabriel Jesus. Neymar precisa brilhar, é a chance dele. Se ele não brilhar agora, não brilha mais", disse.

Próximo ao Sesc da Avenida Paulista, outro grupo se concentra para acompanhar a partida do Brasil pelo telão. Vendedora de uma barraca de jornais, Laís Silva, 18 anos, disse que vai acompanhar os lances do jogo pelo celular, enquanto atende aos clientes. "Quero ver dois gols, um do Neymar, outro do Gabriel Jesus".

