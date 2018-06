Tribunal de Contas vai inspecionar obras na orla da Praia da Macumba

O Tribunal de Contas do Município do Rio (TCM) realizará inspeção extraordinária para verificar a execução das obras emergenciais para a recuperação da orla marítima da Praia da Macumba, na zona oeste do Rio. De acordo com o TCM, "somente três meses após a conclusão das obras, orçada em R$ 14,5 milhões, a ressaca no mar dos últimos dias causou o rompimento, no último domingo (17), de sacos de contenção, colocando novamente em risco as edificações locais".

O voto do conselheiro Felipe Galvão Puccioni, aprovado por unanimidade na sessão de hoje à tarde (19), determina também prazo de 30 dias para que a empresa Geomecânica preste esclarecimentos sobre os fatos ocorridos e alerta o prefeito Marcelo Crivella e os secretários da Casa Civil e de Conservação e Meio Ambiente sobre a persistência da situação de risco à vida das pessoas e aos seus bens.

O processo segue em diligência para que a prefeitura apresente providências para a solução definitiva do problema.

Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente da prefeitura do Rio informou que ainda não recebeu o documento do Tribunal de Contas do Município do Rio e somente após tomar conhecimento do teor, irá se pronunciar sobre a determinação.