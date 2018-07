Aeroporto Santos Dumont volta a operar para pouso e decolagem no Rio

Fechado desde as 7h45 da manhã de hoje (2) para pouso e decolagem, em consequência do forte nevoeiro que atingiu a cidade, o Aeroporto Santos Dumont teve um dia tumultuado, onde pelo menos 20 voos foram cancelados e outros transferidos para o Aeroporto Internacional Galeão Tom Jobim, na Ilha do Governador, zona norte da cidade.

Por volta das 9h o terminal aeroportuário voltou a operar, mas somente para decolagem e ainda assim por instrumentos. As informações do Infraero indicam que desde às 10h35 o Santos Dumont voltou a operar, embora os voos ainda estejam sendo autorizados somente por instrumentos.

