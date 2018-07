Bancos funcionam em horário especial

As agências bancárias abrem hoje (6) das 9h às 13h. O atendimento em horário especial é devido ao jogo da Seleção Brasileira de Futebol, às 15h, contra a Bélgica, em busca de vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não há atendimento durante os jogos do Brasil “por motivo de segurança das agências e de transporte de valores”. A definição dos horários em dias de jogos da Copa foi feita de acordo com circular do Banco Central.

A Febraban lembra que os bancos deverão afixar nas agências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil com antecedência mínima de 48 horas. Lembra ainda que as instituições bancárias oferecem aos clientes alternativas como caixas eletrônicos, internet banking, aplicativo no celular (mobile banking) e operações bancárias por telefone. Esses canais de atendimento funcionam normalmente em horários de jogos.