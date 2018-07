Ao vivo: Bélgica e Japão se enfrentam; vencedor jogará contra o Brasil

O Brasil vai conhecer a partir das 15h desta segunda-feira (2) o adversário nas quartas de final da Copa do Mundo. Bélgica e Japão jogam pelas oitavas, em partida na Arena Rostov. A equipe europeia é favorita para seguir na competição tanto pela campanha de antes como pelo desempenho durante o Mundial. A Rádio Nacional transmite ao vivo o jogo.

Acompanhe o jogo ao vivo pelo player abaixo:​



Acompanhe lance a lance:

Os "diabos vermelhos" venceram os três jogos na fase de grupos contra o Panamá, Tunísia e Inglaterra e ficaram em primeiro lugar no Grupo G. O atacante Lukaku e os meias Fellaini e De Bruyne são os principais destaques da equipe que tem sido considerada a melhor da história do país.

O Japão tem uma trajetória mais irregular no Mundial. Abriu a competição com uma vitória sobre a Colômbia por 2 a 1, depois empatou com Senegal em 2 a 2 e terminou a fase de grupos com uma derrota para a eliminada Polônia. Chegou às oitavas de final por ter menos cartões amarelos do que Senegal. Os meias Kagawa e Honda são as estrelas do time, que entra nessa partida como zebra.

Ficha do jogo:

Bélgica x Japão

2 de julho, às 15h

Arena Rostov