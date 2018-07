Após decisão judicial, prefeitura de Itaguaí suspende festa da cidade

Após decisão judicial proibindo gastos com a festa, a prefeitura de Itaguaí, na região metropolitana do Rio, divulgou nota hoje (4) cancelando a Expo Itaguaí 2018, que comemoraria os 200 anos da cidade, marcada para começar hoje. O evento previa shows com atrações como a cantora Anitta, Luan Santana e Alexandre Pires. A prefeitura gastaria R$ 6,2 milhões para a contratação dos artistas e bancar os serviços de infraestrutura da festa.

De acordo com a Justiça, a prefeitura iria gastar recursos desta ordem, em um momento crítico, quando enfrenta problemas na rede de saúde pública e na educação do município, com várias escolas sendo fechadas. O principal hospital de Itaguaí, o São Francisco Xavier, chegou a fechar a emergência por falta de recursos e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Itaguaí não está funcionando.

Em nota, a prefeitura informou que “lamentavelmente, por decisão judicial, não poderá haver a festa em comemoração aos 200 anos da cidade de Itaguaí a qual geraria emprego, renda para o comércio local e turismo”. A prefeitura informa também que todos os expositores que pagaram sua guia serão restituídos integralmente no dia 10 de julho.

Saiba mais Justiça impede município em crise do Rio de gastar com show de Anitta