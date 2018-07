Colômbia e Inglaterra entram em campo para último jogo das oitavas

Colômbia e Inglaterra já estão prontos para a última partida das oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia. A Inglaterra quer voltar a disputar uma fase de quartas de final após decepcionar sua torcida nas Copas de 2010, quando parou nas oitavas, e de 2014, quando foi eliminada na fase de grupos.

Já a Colômbia luta para manter o nível alcançado no último Mundial. Em 2014, no Brasil, a seleção colombiana foi uma das sensações, quando chegou às quartas de final e acabou eliminada pela equipe da casa. Na época, os cafeteros, como são conhecidos seus atletas, foram liderados pelo camisa 10, James Rodríguez. Hoje, porém, o maestro do time não estará em campo. Lutando contra uma lesão, James ficará no banco de reservas e entrar somente se sua presença for necessária.

A Colômbia inicia a partida com Ospina, Mina, Davinson Sanchéz, Mojica e Arias; Barrios, Lerma e Carlos Sánchez; Cuadrado, Quintero e Falcão García.

A Inglaterra joga com Pickford, Stones, Walker e Maguire; Henderson, Dele Alli, Lingard, Trippier e Young; Sterling e Harry Kane.