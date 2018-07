Croácia e Dinamarca jogam por vaga nas quartas de final

As seleções da Croácia e Dinamarca jogam no Estádio Nizhny Novgorod, em Oblast, partida que decide a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, na Rússia. Neste momento, dinamarqueses e croatas vão empatando por 1 a 1, com gols no início do jogo.

Sob o comando do craque Modric, os croatas venceram todos os seus jogos na fase de grupo, com vitórias sobre a Nigéria 2 a 0, Islândia por 2 a 1 e 3 a 0 sobre a Argentina.

Os dinamarqueses se classificaram para as oitavas de final em segundo lugar no grupo que teve a França como primeira colocada. A Dinamarca ainda não apresentou nesta Copa um futebol que a credencie ir mais adiante na competição.

O treinador croata, Zlatko Dalic, procurou conter que o clima favoritismo da torcida contamine os jogadores, trabalhando a parte psicológica do time. Ele pediu muita concentração em campo.

A Dinamarca, do técnico Aage Hareide, espera muito equilíbrio no jogo, com as duas equipes se arriscando pouco no ataque, com a luta pela bola acontecendo mais na parte central do gramado.

Dalic escalou a seleção croata com: Subasic, Sime Vrsaljko, Lovren, Domagoj Vida e Ivan Strinic; Brozovic, Rakitic e Modric; Ante Rebic, Ivan Perisic e Mandzukic.

A Dinamarca está em campo com: Schmeichel, Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Mathias Jörgensen e Larsen; Christensen, Thomas Delaney e Eriksen; Martin Braithwaite, Andreas Cornelius e Sisto.

A partida está sendo apitada pelo argentino Néstor Pistana, auxiliado pelos compatriotas Hernan Maidana e Juan Pablo Belatti.

