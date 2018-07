DO publica nomeação de novo secretário do Gabinete de Intervenção

O novo secretário do Gabinete da Intervenção Federal na segurança do Rio de Janeiro, general de divisão Paulo Roberto de Oliveira, foi confirmado oficialmente no cargo hoje (6). A portaria com sua nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira do Diário Oficial da União.

O secretário funciona como um braço-direito do interventor federal, general Walter Braga Netto. Apesar da nomeação só ter sido oficializada hoje, Oliveira já está no cargo há um mês, segundo a assessoria de imprensa do Gabinete de Intervenção Federal.

Seu antecessor, o general Mauro Sinott, deixou o cargo em 6 de junho para assumir a 3ª Divisão do Exército, no Rio Grande do Sul.

Paulo Roberto de Oliveira é paranaense e, desde agosto de 2016, ocupava a chefia do Estado-Maior do Comando Militar do Leste (CML).

