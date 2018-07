Douglas Costa poderá ficar no banco no jogo contra a Bélgica

O atacante Douglas Costa poderá ser a novidade no banco da Seleção Brasileira no jogo contra a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo na sexta-feira (6), às 15h, em Kazan. A definição caberá ao técnico Tite (Adenor Leonardo Bachi). O jogador teve uma boa participação na vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica na fase de grupo. Mas, após o jogo, reclamou de dores na coxa direita e ficou à disposição do departamento médico. Quem também está liberado para jogar é o lateral-esquerdo Marcelo.

Nessa terça-feira (3), Douglas Costa foi liberado pelo médico Rodrigo Lasmar e voltou aos treinos no campo do centro de treinamento do Brasil em Sochi. O atacante se destacou no trabalho de chutes a gol, mostrando bom índice de acerto e boa movimentação. Os jogadores que ficaram na reserva ou entraram durante a partida contra o México participaram também das atividades.

Já os atletas que jogaram toda a partida fizeram apenas trabalho de regeneração. Os goleiros Alisson, Cássio e Ederson tiveram atividades com o preparador Taffarel. Hoje (4), a seleção treina às 17h (horário de Sochi). Na quinta-feira (5), toda a delegação deixa Sochi. A viagem para Kazan está marcada para as 9h (horário local), às 15h no horário de Brasília. Na cidade de Kazan, todos ficarão hospedados no Mirage Hotel.

*Com informações da CBF

