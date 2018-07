Espanha enfrenta a Rússia com Asensio no lugar de Iniesta

As seleções da Espanha e da Rússia jogam neste momento no Estádio Luzhniki, em Moscou. A partida vale a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo. A grande surpresa na equipe espanhola é a ausência de Andres Iniesta, que começa o jogo no banco de reserva. Em seu lugar, o treinador Fernando Hierro colocou Marco Asensio.

Os russos também fizeram uma mudança que também surpreendeu: o técnico Stanislav Cherchesov colocou na reserva o meia Denis Cheryshev, autor de dois gols na partida de abertura da Copa, quando a seleção anfitriã goleou a Arábia Saudita por 5 a 0. A Rússia venceu duas partidas na fase de grupo, além da Arábia Saudita, derrotou o Egito por 3 a 1. A única derrota foi contra o Uruguai por 3 a 0.

A Espanha, por sua vez, tenta superar o trauma da Copa de 2014, no Brasil, quando foi eliminada ainda na primeira fase. Hierro quer a sua equipe mais objetiva em campo, pressionando os russos o tempo todo e buscando as jogadas pelos lados, uma das características de jogo do meia Asensio.

A seleção russa, do técnico Stanislav Cherchesov, tem também a proposta de pressionar os espanhóis no seu campo, principalmente com uma marcação forte meio de campo. O treinador, ao tirar o meia Cheryshev, colocando em seu lugar o zagueiro Cheryshev, arma o time com uma proposta de impedir as jogadas pelos lados da equipe espanhola.

Fernando Hierro escalou a Espanha com: De Gea, Carvajal, Piqué, Sergio Ramos e Jordi Alba; Busquets, Thiago Alcântara, Asensio, David Silva e Isco; e Diego Costa.

Cherchesov montou o seu time com: Akinfeev, Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergei Ignashevich, Kudryashov e Yuri Zhirkov; Roman Zobnin, Gazinskiy, Samedov, Golovin e Dzyuba.

Apita a partida o holandês Bjorn Kuipers, auxiliado pelos compatriotas Clement Turpin e Sander Van Roekel.