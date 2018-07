Governo anuncia mais R$ 4 bilhões de recursos para o Plano Progredir

O governo federal anunciou hoje (5) a liberação de mais R$ 4 bilhões para o microcrédito do Plano Progredir, voltado aos beneficiários do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais.



Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), os recursos poderão ser usados nos próximos 12 meses e serão operados pelos principais bancos do país.

De acordo com o MDS, a primeira liberação de microcrédito do Progredir foi em setembro do ano passado, com a meta de disponibilizar R$ 3 bilhões para contratação em um ano.



O ministério informou que, em 10 meses, foram concedidos R$ 3,35 bilhões para mais de 1,1 milhão de pessoas do Cadastro Único. Desse total, mais de 760 mil são beneficiárias do Bolsa Família. O valor médio de cada operação é R$ 2,9 mil e o limite de empréstimo na modalidade é de R$ 15 mil.

O Plano Progredir reúne ações de qualificação profissional, incentivo ao empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho.