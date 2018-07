Incêndio em favela de São Paulo deixa quatro mortos

Um Incêndio em uma favela da zona norte de São Paulo matou (5) quatro pessoas de uma mesma família – as vítimas são duas crianças e seus pais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram queimados quatro barracos em uma área de aproximadamente 150 metros quadrados.

O fogo atingiu o local por volta das 2h da madrugada, na Rua Antônio Rocha Mattos Filho. Foram enviadas 16 viaturas e 50 bombeiros, que atuaram na ocorrência. Não há informações sobre o que causou o incêndio.

No último (1º), duas favelas do município também foram atingidas por incêndios que deixaram, no total, 220 pessoas desalojadas.

Com clima seco, que aumenta o potencial de incêndios, São Paulo contabiliza 22 dias sem chuva. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a previsão para é de tarde ensolarada e seca, com índices de umidade próximos a 30% e temperatura máxima de 27°C.