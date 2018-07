Lateral Danilo sofre nova contusão e não joga mais na Copa

O lateral-direito Danilo se lesionou novamente e não joga mais pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. De acordo com a CBF, ele sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo após entorse sofrido no treino de hoje (5), em Kazan.

Em nota, a CBF explicou que a recuperação da lesão não ocorrerá a tempo de aproveitar o jogador ainda durante a Copa, mesmo que o Brasil chegue à final. Danilo, no entanto, pediu para continuar com o grupo até o fim do torneio.

“Acompanhado do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, o jogador realizou exames de imagem que confirmaram a lesão e não tem tempo suficiente para recuperação no período de disputa da Copa do Mundo. Em conversa com a comissão técnica, Danilo pediu e permanecerá com o elenco. Ele iniciou hoje mesmo o tratamento com o Departamento Médico da Seleção”, informou a CBF.

Danilo começou a Copa do Mundo como titular, mas uma lesão no quadril o deixou fora do time a partir do segundo jogo, contra a Costa Rica. Na partida de oitavas-de-final, contra o México, ele já estava recuperado e ficou à disposição de Tite no banco de reservas. A lesão sofrida nesta quinta, no entanto, decreta o fim de sua participação no torneio.

Fagner é o único lateral-direito de origem que Tite tem à disposição. Porém, o zagueiro reserva Marquinhos já atuou na posição diversas vezes no Paris Saint-Germain, clube que defende, e, se for necessário, poderá jogar como lateral.