Motorista que matou mãe e dois filhos em SP está preso preventivamente

Está preso preventivamente o motorista da BMW que atropelou quatro pessoas da mesma família na noite de sexta-feira (29), matando três pessoas. A mãe, Cristiana Aparecida Solange Coelho, 43 anos, e a filha de 9 anos morreram no local do acidente, no bairro Campo Limpo. Um bebê de 1 ano foi socorrido, mas não resistiu. Somente um menino, também de 9 anos, sobreviveu.

O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou na tarde de ontem (30) a prisão de Mohamed Abdul Hassan, 33 anos, após ele passar por audiência de custódia. O atropelamento ocorreu na Avenida Carlos Caldeira Filho, em frente ao Terminal Capelinha, na zona sul de São Paulo, às 18h43.

De acordo com o boletim de ocorrência, testemunhas contaram que a BMW preta estava em alta velocidade, acima do limite permitido, e a família atravessava na faixa de pedestres. O motorista não prestou socorro, mas pessoas que presenciaram o acidente foram atrás de Hassan e conseguiram impedir a fuga.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o teste de bafômetro do motorista deu negativo. O carro foi apreendido por irregularidades administrativas no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O caso foi registrado no 89º Distrito Policial, no Jardim Taboão, como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.