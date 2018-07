Pênaltis classificam Rússia e Croácia para as quartas de final da Copa

As seleções da Rússia e da Croácia estão nas quartas de final da Copa do Mundo. A classificação veio por meio de cobranças de pênaltis, após empates no tempo normal e na prorrogação. A passagem da Rússia para a próxima fase,no Estádio Luzhniki, em Moscou, foi heroica. A seleção anfitriã montou um forte esquema defensivo e anulou o ataque da Espanha, uma das seleções favoritas para conquistar a Copa.

O gol espanhol aconteceu aos 11 minutos do primeiro tempo. Em uma falta cobrada pela direita, a bola bateu no zagueiro Ignashevich e entrou no gol de Akinfeev, fazendo 1 a 0 para a equipe espanhola. O empate viria aos 40 minutos, em cobrança de pênalti cometido por Piqué, que colocou o braço na bola em um cruzamento na área. Dzyuba cobrou no canto esquerdo de De Gea, fazendo 1 a 1 no placar.

O jogo terminou no primeiro tempo, com a seleção russa mantendo o seu forte esquema defensivo, impedindo que o ataque da Espanha chegasse ao gol de Akinfeev. As duas equipes voltaram para o segundo tempo com a mesma postura de jogo: a Espanha atacava e a Rússia defendia. Assim permaneceu durante os dois tempos da prorrogação.

A decisão então foi para a cobrança de pênaltis. Os jogadores russos foram mais eficientes, acertando as suas cobranças. Os espanhóis, no entanto, erraram duas batidas, uma com Kobe, defendida por Akinfeev, e outra com Aspas, que chutou para fora. Com a classificação, os jogadores russos se abraçavam no gramado e a festa dos torcedores tomava conta das arquibancadas do Estádio Luzhniki.

Aos jogadores espanhóis só restou cumprimentar os colegas russos. O zagueiro Sérgio Ramos chorava no centro do campo, inconformado pela eliminação na Copa.

Croácia e Dinamarca

As seleções da Croácia e Dinamarca tiveram de ir para a prorrogação, após empate em 1 a 1 no tempo normal da partida, na segunda prorrogação na Copa para decidir a classificação para as quartas de final. O empata, no entanto, permaneceu no placar e foi preciso a cobrança de pênalti.

A classificação da Croácia para as quartas de final, aconteceu com Rakitic que colocou a bola no fundo das redes da Dinamarca, para a alegria dos torcedores croatas presentes no Estádio Nizhny Novgorod, depois de vários pênaltis perdidos pelos cobradores das duas seleções.

A Croácia foi uma das seleções com melhores campanhas na fase de grupo. A equipe dirigida pelo treinador Zlatko Dalic venceu os seus três jogos e se classificou em primeiro lugar na sua chave formada pela Argentina, Islândia e Nigéria.