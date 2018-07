PM do Rio terá reforço de mais mil soldados, diz Braga Netto

O interventor federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, general Walter Braga Netto, disse hoje (3) que a Polícia Militar (PM) receberá mais mil soldados. Eles foram aprovados em um concurso público em 2014 e a chegada do reforço depende apenas de trâmites burocráticos. O anúncio foi feito durante a entrega de 265 viaturas para a PM do Rio.

Este segundo lote faz parte de uma compra, feita pelo governo estadual em janeiro deste ano, de 580 viaturas, que custaram R$ 37,6 milhões aos cofres estaduais. Dessas, 530 são radiopatrulhas e 50, veículos descaracterizados.

O governo não divulgou a data, mas informou que o terceiro lote de automóveis “será entregue nos próximos meses”. Ao todo, o estado investiu R$ 61,6 milhões para a compra de 750 veículos. Também foram liberados outros R$ 93 milhões para a recuperação e manutenção da frota da corporação.