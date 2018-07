Polícia desarticula quadrilha que traficava armas dentro de TVs

Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), desarticularam hoje (4), uma quadrilha composta por pelo menos 14 criminosos, responsáveis por traficar pistolas de uso restrito escondidas no interior de aparelhos de televisão do Paraná para o Rio de Janeiro.

Somente neste ano, 56 pistolas traficadas pelo grupo foram apreendidas dentro de televisores, sendo 40 apreendidas durante uma operação policial no município de Resende, no interior do Rio de Janeiro, e mais 16 pistolas em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná.

De acordo com o titular da Desarme, delegado Fabrício Oliveira, a quadrilha negociava com todas as facções criminosas que atuam no Rio. “Eles tentavam adotar algumas estratégias para não serem presos, mas com a troca de informações e o trabalho integrado da polícia conseguimos chegar a todos os integrantes desse grupo criminoso”.

A investigação é decorrente de diversas ações realizadas pela Desarme com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), atuando em conjunto na repressão ao tráfico de armas e munições no Rio de Janeiro, bem como da troca de informações de inteligência com a Polícia Federal de Foz do Iguaçu e com o Núcleo de Inteligência da PRF do Rio de Janeiro.

Líder preso em mansão

Apontado como líder do grupo criminoso, Francinei Custódio de Medeiros, conhecido como “Neizinho”, foi capturado pelos agentes em uma mansão em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. No local, os agentes apreenderam cerca de 300 quilos de maconha, uma pistola Glock de uso restrito, diversas peças de armas de fogo e um colete balístico.

Em seu outro endereço, uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, os policiais encontraram veículos de luxo, como um automóvel Audi Q3, além de duas motocicletas esportivas.

Outra liderança da organização criminosa, Ingrid da Silva Pereira, responsável pelo aliciamento de pessoas e por grande parte da logística da quadrilha, foi presa quando aguardava para visitar o marido no Complexo Penitenciário de Gericinó, zona oeste do Rio.

De acordo com a investigação, os criminosos sempre planejavam minuciosamente as viagens de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, com a finalidade exclusiva de traficar armas e drogas, transportando pistolas escondidas dentro de televisores. O grupo normalmente se reunia em hotéis de Foz do Iguaçu, de onde iniciavam o deslocamento dos aparelhos para o Rio de Janeiro.

Na ação, foram presos Francinei Custódio de Medeiros, o Neizinho; Ingrid da Silva Pereira; Gabriel Tintel dos Santos Silva, o Tintel; Ewerton Soares da Silva, Gão. Pablo do Nascimento Lima; Ana Angelica Abreu; Wilson Silva Santana; Igor Rafael da Silva; Silas de Anisio Alves; Nathanael de Souza Vieira e Kerollen da Silva, já estavam presos por tráfico de armas.

Estão foragidos Leonardo Gomes Rangel, o Leo NH; Marcondes da Silva, e Clayton Martinet de Oliveira. “Neizinho” e a mulher, Fernanda Brenda Gonçalves de Souza, também foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Resende e foram cumpridos nas cidades de Belford Roxo, Búzios e Rio de Janeiro.