Suspeito de matar brasileira na Austrália é preso no Rio

O engenheiro suspeito de matar a ex-namorada brasileira na Austrália foi preso nesse sábado (7), no Rio. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil. Mário Marcelo Ferreira dos Santos, de 40 anos, estava foragido e foi localizado por agentes da 18ª Delegacia de Polícia na residência de familiares, em Botafogo, na zona sul da cidade. O engenheiro é acusado de ter assassinado Cecília Hadadd, de 38 anos, em maio deste ano.

Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva, que foi expedido pela 2ª Vara Criminal da capital na última quarta-feira (4). De acordo com a delegada Elisa Borboni, titular da 18ª DP, a prisão ocorreu após amplo trabalho investigativo.

O corpo de Cecília foi encontrado no dia 29 de abril, no Rio Lane Cover, em Sidney, na Austrália, onde a vítima morava. Acionada pela família, a Divisão de Homicídios (DH) deu início às investigações. Além de ouvir familiares, houve a análise pericial. Dessa forma, foi possível comprovar a morte de Cecília por asfixia mecânica e chegar ao autor do crime, que foi denunciado por feminicídio.

Antes de ser encontrado e preso em Botafogo, equipes da DH fizeram buscas na casa de Mário Marcelo e dos pais dele, na Avenida Atlântica, em Copacabana.

*Com informações de Lígia Souto - repórter da Rádio Nacional