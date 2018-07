Tite diz que disputa com Bélgica foi “jogaço” e lamenta gols perdidos

O técnico Tite não apontou responsabilidades pela derrota da seleção brasileira hoje, para a Bélgica. Na entrevista coletiva realizada após a partida, ele elogiou os seus jogadores, a seleção belga, e disse que a disputa foi “um jogaço” de futebol.

“Duas equipes com qualidade técnica impressionante. Com toda dor que eu estou sentindo, eu tenho discernimento. Quem não é envolvido emocionalmente com esse jogo, vai dizer 'que jogo'. Opções, transições. Que jogaço. Quem aprecia futebol vai ver que foi um grande espetáculo”, disse.

Tite afirmou que o Brasil dominou grande parte do jogo, mas a Bélgica foi mais efetiva. E isso, segundo ele, foi determinante para o resultado. “Foi um grande jogo, dominamos em grande parte dele, criando oportunidades. Em efetividade, a Bélgica traduziu em gols. [A Bélgica teve] superioridade em efetividade, não em desempenho. […] O outro lado teve competência, por ser efetivo. É do jogo”.

O técnico do Brasil acrescentou que talvez tenha faltado competência ao time para marcar os gols nas oportunidades que surgiram, mas afirmou que o time teve “dedicação plena”. “Tenho orgulho do trabalho”, concluiu o treinador.

De fato, nos primeiros 30 minutos de jogo, tudo deu errado para o Brasil. Teve duas oportunidades claras nos primeiros minutos do jogo, em cobranças de escanteio, e a bola não entrou. Em seguida, sofreu o primeiro gol, também após um escanteio. Depois sofreu o segundo gol em um contra-ataque rápido do time belga.

No segundo tempo o Brasil corrigiu sua defesa e sofreu poucos riscos. Teve mais posse de bola, pressionou no ataque e criou chances claras de gol, mas só marcou uma vez, o que não foi suficiente para seguir no mundial.