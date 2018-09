Bolsonaro faz caminhada e seu estado clínico continua estável

O candidato à presidência Jair Bolsonaro continua em condições clínicas estáveis e hoje passou por fisioterapia, caminhada e exercícios respiratórios sem apresentar dor, segundo boletim médico desta tarde (10) do Hospital Albert Einstein, onde está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) desde a última sexta-feira (7).

Não há também febre nem sinais de infecção e ele permanece em tratamento clínico. A alimentação de Bolsonaro ainda é realizada por via endovenosa, mantendo-se o jejum oral.

"O tratamento cirúrgico padrão de fechamento da colostomia será realizado no futuro em uma internação eletiva”, diz o boletim.

Histórico

Bolsonaro foi transferido para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, onde deu entrada por volta das 10h45 de sexta-feira (7). Ele saiu da Santa Casa de Juiz de Fora (MG), onde recebeu os primeiros atendimentos após a facada e onde passou por cirurgia. O candidato foi transferido para São Paulo a pedido da família.

O autor do ataque a Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, foi preso pela Polícia Militar, logo após o ataque. A Polícia Federal (PF), responsável pela segurança do candidato, abriu inquérito para investigar o caso. No sábado (8), Adélio Bispo foi transferido pela PF para a penitenciária federal de segurança máxima de Campo Grande (MT).