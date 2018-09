Entidades cobram compromisso de candidatos com direitos da infância

Uma campanha chamada Criança é Prioridade incentiva candidatos às eleições deste ano a se comprometer com os direitos da primeira infância, ou seja, de crianças de 0 a 6 anos. A campanha foi criada Rede Nacional Primeira Infância, formada por mais de 200 organizações da sociedade civil, do governo e do setor privado. A rede defende prioridade para temas como investimento em educação infantil, garantia do direito a saúde, à cultura e ao brincar.

Entre os candidatos à Presidência da República que já aderiram à campanha estão Marina Silva (Rede), Alvaro Dias (Pode), Guilherme Boulos (PSOL) e Ciro Gomes (PDT).

Vital Didonet, um dos coordenadores da Rede Nacional Primeira Infância, fala sobre a expectativa das organizações para o envolvimento real das candidaturas à Presidência e aos governos estaduais com a campanha.

“Nós esperamos que esse discurso seja mais qualificado, que não seja um mero slogan de campanha, como costumam os candidatos terem uma criança no colo pra chamar a atenção, pra dizer que amam seus filhos, que vão cuidar da infância. Nós queremos um compromisso efetivo de quem entende que primeira infância é o começo da vida e o bom começo deve ser feito com políticas públicas universais.”

A Rede Nacional Primeira Infância criou um site onde eleitores e eleitoras podem conhecer mais a campanha Criança é Prioridade e cobrar das candidaturas à Presidência e aos governos estaduais que assinem as cartas de compromisso.

Saiba mais Conheça os programas de governo dos candidatos a presidente