Lotofácil da Independência: 33 apostas acertam as 15 dezenas

Trinte e três apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas na Lotofácil da Independência, neste sábado à noite (8), e vão receber R$ 2.778.857, 60 cada uma. Foram sorteadas as seguintes dezenas: 01 - 02- 03 - 04- 06 - 07 - 08 -09 - 10 - 12 - 13 -14 -17 - 18 - 22.

Também serão premiadas 7.488 apostas que acertaram 14 dezenas (R$ 1.103,93, cada), 231.719 que tiveram 13 acertos (R$ 20, cada), 2.785.614 que acertaram 12 dezenas (R$ 8, cada) e 12.507.536 com 11 acertos (R$ 4, cada).

O sorteio foi feito ontem à noite, em São Bento do Sul (SC). A estimativa de prêmio do próximo concurso (10 de setembro) está em R$ 1,2 milhão.

Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena. As dezenas sorteadas são: 05 - 06 - 12 - 15 - 22- 43. No próximo concurso, na quarta-feira (12) podem ser pagos R$ 28 milhões.