Museu do Louvre oferece ajuda para recuperar Museu Nacional

O diretor do museu francês Louvre, Jean-Luc Martinez, se colocou à disposição para ajudar na recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria do Ministério da Educação hoje (11).

Consultada pela Agência Brasil, a assessoria da pasta não adiantou detalhes de como o auxílio será efetivado pela equipe do Museu do Louvre. As medidas da parceria serão discutidas posteriormente entre o Ministério da Educação brasileiro e o Ministério da Cultura da França.

O Museu Nacional do Rio de Janeiro, maior do país, pegou foco no dia 2 de setembro. Toda a parte da frente da estrutura ficou destruída. Boa parte das coleções foi perdida no fogo. Não houve vítimas.

Recuperação

Ontem (10), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), responsável pelo museu, iniciou as contratações para as obras de reconstrução. O governo federal anunciou que vai investir emergencialmente R$ 10 milhões para a recuperação do local. O recurso, contudo, ainda não foi repassado à UFRJ.

As verbas serão utilizadas para a cobertura do local com tapumes, para o reforço da estrutura do prédio e escoramento das paredes. O objetivo é dar condições para avaliar a situação do acervo após o incêndio. Em seguida, serão feitos os projetos básico e de reconstrução do museu. A última fase será a recomposição do acervo.