Receita apreende 107 kg de cocaína no Porto de Santos

A Alfândega da Receita Federal no Porto de Santos interceptou hoje (10) 107 quilos (kg) de cocaína que estavam em cargas de exportação e seriam enviadas para a Espanha. As sacolas com a droga foram encontradas em contêineres após inspeção a bordo.

A ação foi realizada após fiscais visualizarem, por meio de câmeras de monitoramento, uma movimentação “condizente com o içamento de volumes para navio atracado em um terminal do Porto de Santos”. O material foi entregue à Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações.

O primeiro contêiner vinha de Montevidéu, no Uruguai, e seria levado para a cidade espanhola de Las Palmas. Havia três sacolas com um total de 79 kg de cocaína. No segundo contêiner, oriundo de Salvador, foram encontradas sacolas plásticas com 28 kg da droga. O destino era Valência, também na Espanha.

De acordo com a Receita Federal, esta foi a 31ª ação em 2018 na Alfândega de Santos, totalizando a apreensão de 15.087 kg de cocaína.