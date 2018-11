ANP libera unidade da Refinaria de Paulínia atingida por incêndio

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) liberou hoje (21), a U-220A (Unidade de Craqueamento Catalítico) da Refinaria de Paulínia (Replan), uma das três unidades que foram atingidas pelo acidente ocorrido na refinaria na madrugada de 20 de agosto.

De acordo com a agência reguladora, a Petrobras atendeu a todas as exigências feitas pela ANP. As outras duas unidades, U-200 (Destilação Atmosférica) e a U-683 (Tratamento de Águas Ácidas) permanecem interditadas. De acordo com a ANP, o processo de investigação está em andamento.

A Petrobras informou ,em nota, na época do acidente, que um incêndio ocorrido em um dos setores da refinaria em Paulínia (SP), levou a estatal a paralisar as atividades em toda a unidade, por medida de segurança. Não houve feridos.

As instalações que não foram afetadas pelo incêndio foram desinterditadas no dia 29 de agosto pela ANP.