Brasília Photo Expo começa hoje e vai até domingo

A capital federal recebe, a partir de hoje (15), o Brasília Photo Expo, uma das maiores exposições fotográficas coletivas do mundo. De acordo com a organização, a edição deste ano recebeu, ao todo, quase 12 mil inscrições de profissionais e amadores. A proposta do festival, com entrada franca para mais de 40 mil pessoas, é abrir portas a novos talentos e também a profissionais que desejam viver da fotografia.

Serão quatro dias de exposições fotográficas, experiências fotográficas, tour fotográfico, shows culturais, workshops e seminários temáticos com ícones da fotografia no Brasil. O evento tem ainda leitura de portfólios, feira de tecnologia de imagem, lançamento de livros, um museu da fotografia e cenários para cliques, além da entrega dos prêmios. Por meio do Leilão Foto Social, as fotografias dos 100 primeiros colocados do ano anterior serão leiloadas, com a renda revertida para instituições beneficentes.

“A essência do Brasília Photo Show está na democratização da arte, da fotografia. Qualquer pessoa com um smartphone na mão pode participar e votar na edição corrente do festival”, informou a organização. “O projeto cria, na capital do país, um polo de cultura diferenciado e marcante que movimentará não apenas os apaixonados pela fotografia, mas também os segmentos do turismo, o sociocultural e o da tecnologia.”

Desde 2015, primeiro ano do festival, mais de 32 milhões de visitas foram registradas na página oficial do evento no Facebook e mais de 30 mil fotos participantes foram postadas. Um dos diferenciais é a inclusão de trabalhos de fotógrafos deficientes visuais, auditivos e com Síndrome de Down. O festival segue até domingo (19), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.