Defesa Civil prevê pancadas de chuva para Minas Gerais

A Defesa Civil de Minas Gerais informou hoje (18) que há previsão de pancadas de chuva para o estado nas próximas 24 horas. Nos últimos dias, a população de algumas cidades e da capital, Belo Horizonte, tem sofrido com fortes temporais, que levaram à morte de quatro pessoas.

De acordo com boletim do órgão, o céu ficará nublado a parcialmente nublado no noroeste, no centro do estado e no Triangulo Mineiro. Há possibilidade de chuva em áreas isoladas das regiões do Jequitinhonha e Mucuri. No oeste, no sul e no sudoeste de Minas, chuvas isoladas também poderão ocorrer. Em Belo Horizonte, o dia deverá ficar com tempo parcialmente nublado.

Segundo o órgão, até o fechamento do boletim, não foram registradas qualquer ocorrência neste domingo.

Ontem (17), a estudante Anna Luísa foi a quarta vítima confirmada das fortes chuvas que atingem a capital mineira desde a última quinta-feira (15).