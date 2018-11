Dia da Consciência Negra deve ser chuvoso no Rio de Janeiro

O Dia da Consciência Negra, comemorado nesta terça-feira (20) e feriado municipal no Rio de Janeiro, terá tempo instável, com previsão de chuva fraca durante todo o dia. Após a passagem de uma frente fria, chove no Rio desde o início da manhã de hoje (19).

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca no mar com ondas de até 2,5 metros de altura que podem atingir a orla do Rio entre as 16h de terça-feira até as 16h de quarta-feira (21). Os banhistas devem evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca, além de não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar. Outra orientação é para que os pescadores evitem entrar no mar, devido às fortes ondas.

Vento forte

Devido à chuva de hoje, os aeroportos Santos Dumont, na região central da cidade, e o Internacional Antônio Carlos Jobim operam com auxílio de instrumentos para pousos e decolagens.

Na tarde desta segunda-feira, a estação meteorológica da Restinga da Marambaia, zona oeste da cidade, registrou vento forte de 52,2 quilômetros por hora (km/h). Houve queda de galhos de árvore sobre a rede elétrica na Avenida Atlântica, esquina com a Prado Júnior, em Copacabana, e na Rua Itapiru, altura do Cemitério do Catumbi, e no Largo do França, em Santa Teresa. Garis da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) já liberaram os trechos interditados.

Região serrana

Na noite de hoje, chove forte na região serrana, principalmente em Petrópolis, onde o Rio Palatinado, no alto da serra está em alerta máximo, o que indica iminência de transbordamento e o Rio Quitandinha, na altura da Rua Coronel Veiga, no centro da cidade, está em situação de alerta, que é a subida acima do normal do nível de um rio monitorado.