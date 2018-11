EBC debate preservação e difusão de acervos audiovisuais

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) promove às 19h de hoje (13) o Seminário Memória, Identidade e Futuro para debater a preservação e difusão de acervos audiovisuais. O encontro ocorre no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio e terá a participação do coordenador de Comunicação e Informação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Adauto Candido Soares.

A Unesco criou, em 1992, o Programa Memória do Mundo com o objetivo de preservar o patrimônio documental com significação mundial, além de ampliar a disseminação do conhecimento da existência e significação de documentos históricos. O Brasil é um dos países que participam do programa da Unesco.

A curadora e diretora-geral do seminário, Liloye Boubli, destacou a importância do evento que reúne cineastas, produtores, pesquisadores. “[Discutiremos um tema] que se preocupa desde a preservação de patrimônio, que é uma pauta internacional, até os aspectos jurídicos que envolvem o acesso a conteúdos audiovisuais.”

O debate será gravado e transmitido pelo programa Sem Censura, da TV Brasil, e pela Rádio MEC. Liloye Boubli destacou que a disseminação de documentos é uma preocupação da EBC que tem, entre suas metas, aumentar a difusão do acervo próprio de suas empresas.

Reflexão

O seminário traz uma reflexão sobre patrimônio, gestão e futuro. A curadora ressaltou ainda que a iniciativa da EBC se soma à discussão decorrente da destruição do acervo do Museu Nacional, num incêndio no dia 2 de setembro. “Dentro de um problema em que essa temática está sendo tão discutida, a EBC resolve trazer essa pauta e inclui a preservação do seu próprio acervo."

Além do coordenador de Comunicação e Informação da Unesco, participarão do debate o curador adjunto e conservador-chefe da Cinemateca do Museu de Arte Moderna (MAM) e membro da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual (ABPA), Hernani Heffner; a representante do Conselho Executivo da Federação Internacional dos Arquivos de TV (FIAT), Rita Marques; o secretário de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual do Ministério da Cultura, Marcos Tavolari.

Durante o evento, será anunciado pelo secretário especial de Comunicação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Freitas, também presidente do Conselho de Administração da EBC, acordo de cooperação firmado pela empresa com a Fundação Getulio Vargas (FGV) visando a recuperação do seu acervo.