Forças Armadas participam de operação integrada na Baixada Fluminense

Cerca de 3 mil militares das Forças Armadas participam hoje (14) de uma operação integrada com as polícias estaduais em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Segundo o Comando Conjunto, que coordena a ação em apoio à Secretaria de Estado de Segurança, foram convocados para a ação 3 mil militares, 130 policiais civis e 250 policiais militares. São empregados veículos blindados e aeronaves.

A ação inclui revistas, verifica denúncias, busca remover barricadas e cumprir mandados de prisão.

Os agentes atuam em uma área que soma 117 mil habitantes e inclui as localidades de Palmeira, Castelar, Vilar Novo, Santa Amélia, Morro da Fonte, São Leopoldo, Gogó da Ema, Bom Pastor, Parque São Vicente, Parque Floresta, Morro da Galinha, Morro da Caixa D'Água, Morro do Machado, Guaxa, Parque Roseiral, Vale do Ipê, Parque São José e Santa Teresa.

Para a realização da operação, vias e acessos à região poderão ser interditados agora de manhã.