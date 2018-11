Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio de R$ 33 milhões

A Mega-Sena pode pagar hoje (14) R$ 33 milhões para quem acertar sozinho o prêmio principal do concurso 2.097.

O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de Nazaré Paulista, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

De acordo com a Caixa, aplicado na poupança o prêmio renderia cerca de R$ 122,6 mil por mês.