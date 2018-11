Mostra Sesc em 26 cidades do Ceará vai incentivar intercâmbio cultural

Começa nesta sexta-feira (16) a 20ª edição da Mostra Sesc Cariri de Culturas. O evento levará a 26 cidades apresentações teatrais, circenses e de dança, exposições, shows, rodas literárias, performances poéticas e mostras de cinema e vídeo. Ao todo serão mais de 2,5 mil artistas e 300 atrações gratuitas, com uma estimativa de público de mais de 300 mil pessoas.

O objetivo da mostra é incentivar o intercâmbio cultural e a preservação da tradição popular, contribuindo para o desenvolvimento da região como destino turístico-cultural.

Os cantores Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo abrem a programação amanhã, em Juazeiro, com o show Grande Encontro. Milton Nascimento sobe ao palco para encerrar a Mostra no dia 20, na cidade do Crato, com uma homenagem ao Dia da Consciência Negra.

Fotografias

Outro marco comemorativo na programação é uma exposição de fotografias com registros de todas as edições da mostra e a reprodução de algumas das imagens em xilogravura.

Durante essa edição da mostra será inaugurado o segundo Museu Orgânico dos Mestres de Cultura Tradicional do Cariri.

O Museu Oficina do mestre Françuili, em Potengi, será um espaço de memória onde os visitantes serão convidados a conhecer as obras, as histórias e os causos do mestre flandeiro Francisco Dias de Oliveira (Françuili), artesão que cria miniaturas de aviões com lâmina de metal.