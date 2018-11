Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumulado é R$ 70 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio 2099 da Mega-Sena realizado hoje (21) em Campos Belos (GO), e o prêmio ficou acumulado. Para o próximo sorteio, que acontece sábado (24), a premiação é estimada em R$ 70 milhões.

Os números sorteados foram: 05 – 15 – 20 – 27 – 30 – 58.

Os 97 apostadores que acertaram a quina vão levar R$ 34,4 mil cada e as 7.549 apostas que acertaram a quadra vão ganhar R$ 633,2 cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. A aposta mínima custa R$ 3,50.