Obras em canteiros ajudam a desafogar congestionamento em São Paulo

A prefeitura de São Paulo trabalha em obras físicas, como transposições de canteiros, para liberar o trânsito nas proximidades da Marginal Pinheiros. A via está bloqueada desde a última quinta-feira (15), quando um viaduto cedeu, e provocou longos congestionamentos na manhã de hoje (21), retorno do feriado prolongado.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou hoje (21), às 9h, no pior momento do trânsito, 153 quilômetros de congestionamento, resultado 25% acima da média histórica. Ainda assim, a lentidão ficou abaixo do maior índice registrado neste ano, que foi de 208 quilômetros.

O secretário de Mobilidade e Transportes, João Octaviano de Machado Neto, disse que as duas principais obras a serem executadas são a abertura de uma faixa de rolamento na saída da Ponte Edson de Godoy Bueno, altura do Panamby, na continuação da Avenida Hebe Camargo. A outra é a transposição de faixas a 300 metros da Ponte Universitária, para facilitar o acesso à Avenida Arruda Botelho e desviar o trânsito para a Avenida Professor Fonseca Rodrigues.

Outras intervenções são abertura de acesso à pista expressa na Ponte Itapaiúna, o alargamento da via expressa para a local na altura do Shopping Villa Lobos, o aumento da vazão na Praça Panamericana para a Avenida Antônio Batuíra, a melhora do acesso da Rua Pedroso de Moraes com a Rua Banibas e o acesso da pista expressa para a local na altura da Avenida Juscelino Kubitschek.

O prazo máximo estipulado para a conclusão das obras é de duas semanas.

Duas obras estão concluídas: a transposição de uma faixa de rolamento, onde se abriram duas faixas, na altura do Centro de Detenção Provisória (CDP) em Pinheiros e a retirada de uma lambada eletrônica na Avenida Fonseca Rodrigues, que estreitava a pista na altura do Parque Vila Lobos.

“A alterações estãoestão dando resultados muito bons, a gente consegue deixar uma fluidez maior na pista expressa e consegue manobrar com mais facilidade a transposição para local, sem estreitar o gargalo”, disse o secretário.

Bloqueio

A Marginal Pinheiros tem quase 20 quilômetros de extensão e dez deles estão interditados. O objetivo é liberar mais cinco quilômetros. O restante, cinco quilômetros, desde a altura do Shopping Villa Lobos, não podem ser debloqueados devido à proximidade com o viaduto interditado.

A CET espera, para o final do dia de hoje, congestionamento inferior ao registrado pela manhã. “O pico da tarde é mais difuso que o da manhã. Temos a expectativa de que comece um pouco antes, as pessoas saem antes”, disse o secretário.