PRF prende homens que roubaram joalheria em shopping de Resende no Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), numa ação conjunta com a Polícia Militar, prendeu quatro homens acusados de terem assaltado uma joalheria num shopping em Resende, na região sul fluminense. Todas as joias roubadas foram recuperadas. Os criminosos foram abordados na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Após receberem informações do assalto, equipes da PRF e do 37º Batalhão da Polícia Militar (Resende) iniciaram cerco aos assaltantes. Nas proximidades de Belford Roxo, os policiais conseguiram abordar o carro onde estava o grupo. Os homens, com idades entre 25 e 51 anos, estavam com as joias roubadas da joalheria.

Foram recuperados 180 anéis, 156 pingentes, 57 pulseiras, 27 brincos, 25 cordões, 14 relógios, além de outras joias e uma quantia em dinheiro. Um rádio comunicador que teria sido roubado de um vigilante do shopping também foi encontrado no carro. De acordo com testemunhas, os ladrões usavam ternos e roupas sociais no momento do crime.